Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak

22.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:29
Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin 202 personel alınacak
Haber Yorumları (4)
ADALET OLACAKMI: Tamam güzel bir şey ama adaletli olacak mı alımlar. Yoksa gene bildik şeyler mi olacak. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
T: Onlar çoktan alınmıştır yalan hep gündem değiştirme
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
83 MİLYON: memur olsun . . Hekes eşit maaş alsın . .
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Osman Özköylü Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:32:32. #1.14#
title