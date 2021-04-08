Son dakika: ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar
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Son dakika: ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika: ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar

Son dakika dünya haberine göre Meksika'da apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan Amerikan vatandaşı Alexis Hernandez'e Teksas eyaletindeki askeri hastanede gördüğü 7 aylık tedavinin ardından hükümet tarafından 1.7 milyon dolar fatura kesildi.

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Meksika'da apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan Amerikan vatandaşı Alexis  Hernandez'e Teksas eyaletindeki askeri hastanede gördüğü 7 aylık tedavinin ardından hükümet tarafından 1.7 milyon dolar fatura kesildi.

Latin Amerika Sağlık Sistemi koronavirüse (Kovid-19) hazırlıksız yakalanırken, kıtadaki hastanelerin yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yaratıyor. ABD vatandaşı Alexis  Hernandez, 2019 yılında tıp öğrenimi için gittiği Meksika'nın Guadalajara şehrine taşındı. Hernandez, taşındığı evde sıcak su için ısıtıcıyı açmaya gittiği sırada patlama meydana geldi. Alevlerin binayı sardığı olayda Hernandez'in yangından sağ kurtulmak için alevlerin arasından geçerek apartmandan çıkmayı başardı.

SAAT SÜREN FİZİK TEDAVİ VE 19 AMELİYAT

Ancak, Hernandez'in yangında yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmında meydana gelen yanıkların tedavisi için Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki ABD Ordusu Cerrahi Araştırma Enstitüsü'ne kaldırıldı. CBS News'e konuşan Hernandez'in tedavi sürecinde 19 ameliyat ve saatlerce fizik tedavi gördüğünü ifade etti. 

"BÖYLE BİR ACIYLA YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alexis Hernandez, "Hayatım boyunca asla böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Böyle bir acıyla yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl yürüyeceğimi, yemek yiyeceğimi, nefes alacağımı, göreceğimi, giyineceğimi, her şeyi nasıl tekrar yapacağımı öğreniyorum" diye konuştu.

SAĞLIK SİGORTASI TEDAVİ MASRAFLARINI ÖDEMEYİ REDDETTİ

Hernandez, Porto Riko'daki oturduğu evin adresine ABD Hazine Bakanlığı tarafından fatura gönderildiğini ifade etti. 7 aylık tedavi masrafının 1.7 milyon dolar olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu kaydeden Hernandez, sağlık sigortası şirketinin kazanın Meksika'da yaşandığı gerekçesiyle ödemeyi üstlenmeyi reddettiğini dile getirdi. Hernandez'in dönemin Başsavcısı William Barr ve Hazine ve Savunma Bakanlığı'na borcun affedilmesine yönelik resmi başvurularda bulunduğu ancak,talebe geri dönüş yapılmadığı bildirildi. Hernandez borcun nasıl ödeneceği konusunda hiç bir fikri olmadığını kaydederek, " Yaşanan tam bir trajedi" dedi.


Son dakika: ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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