Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un "Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" sözlerine yanıt verdi. Aksoy, ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un dün yaptığı açıklamaya yazılı açıklamayla yanıt verdi.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ HATIRLATILDI

Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Türkiye'yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ

Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.

ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullanmıştı.