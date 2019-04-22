Son Dakika! ABD'nin İran Yaptırımı Kararına Türkiye'den Sert Tepki: Kabul Etmiyoruz

ABD'nin İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye tanınan muafiyeti 2 Mayıs itibariyle kaldıracağını açıklamasına, Türkiye sert tepki verdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." dedi.

MUAFİYETİ UZATMAMA KARARI ALDI

ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyet süresini uzatmama kararı aldı.

İKİ KEZ YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu. ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu sekiz ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.