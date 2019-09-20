Son Dakika: ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı

20.09.2019 17:39

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi. Trump, "Bu yaptırımlar şu ana kadar İran'a uygulanan en yüksek yaptırımlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Oval Ofis toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, burada İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı ve bunu, 'bir ülkeye uygulanan en yüksek yaptırım' olarak nitelendirdi.

İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı, Trump'ın Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırıların ardından Hazine Departmanı'na İran'la ilgili yaptırımları artırma talimatını verdiğini söyledikten iki gün sonra geldi.

"ASKERİ SEÇENEKLER KONUSUNDA ABD HER ZAMAN HAZIRLIKLI"

Trump, yine İran'la ilgili yaptığı açıklamaların devamında ABD'nin, askeri seçenekler konusunda da her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.

MNUCHİN'E TALİMAT VERMİŞTİ

Trump, Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e İran'a yönelik yaptırımları artırma talimatı verdiğini" söylemişti.

ARAMCO SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTUYORLAR

Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine İHA'yla saldırı düzenlemiş ve saldırıyı Husiler üstlenmişti. ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan dolayı İran'ı sorumlu tutmuştu. Husiler İran'a yakınlığıyla biliniyor.