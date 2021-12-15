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Son Dakika | ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri kasımda yükselişini sürdürdü

Son Dakika | ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri kasımda yükselişini sürdürdü
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... ABD'de ithalat fiyat endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1 arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde beklentiler dahilinde artış kaydeden ithalat fiyat endeksi, ekimde yüzde 1,5'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,7'lik yükseliş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 1 arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Art arda 18 aydır yükseliş gösteren endeks, ekimde yüzde 1,6 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 18,2 arttı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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