AB'nin yaptırım kararına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ciddiye almaya gerek yok

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ciddiye almaya gerek yok. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

S-400 KRİZİ

''Aldığımız S-400 sistemi NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma. Artık teslim süreci de başlamıştır."

AB'NİN YAPTIRIM KARARI

"Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bizi etkileyecek şeyler değil. Sivil havacılık görüşmeleri zaten Rum kesiminin girişimleriyle durulmuştu. AB her zaman merkez bankasına müdahaleyi eleştirir şimdi kendi bankalarına talimat veriyor. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar. AB, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar. Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için alınmış kararlar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

RUM KESİMİNE UYARI

"Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik bir karar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de faaliyetlerimizi artıracağız. Orada 3 gemimiz var, dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın, Türk tarafıyla masaya otursun. Rum kesimini muhatabı KKTC'dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar.''

NE OLDU?

AB, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetleri "uluslararası hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.

Pazartesi günü Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi'nde üye ülkelerin uzlaştıkları karar, Türkiye'ye dört başlıkta "cezai müeyyide" olarak tanımlanan yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

AB Dışişleri Bakanları yaptırımlarla, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurmasını sağlamayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek" denildi.

AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, karardan memnun olduğunu söyledi.