Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var
Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildiler.
A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Göztepeli Halil Akbunar kariyerlerinde ilk kez yer aldılar.
Öte yandan Fenerbahçe başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın da A Milli Takım'a çağrılması dikkat çekti.
3 MAÇ OYNANACAK
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'e karşı mücadele verecek. Milliler, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te ise İstanbul'da Letonya ile oynayacak.
İşte millilerimizin aday kadrosu;
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin
ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç
FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun