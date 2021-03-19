Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var

Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildiler.