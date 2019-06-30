93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı!
93 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlanan Gazi Koşusu'nu bu yıl Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance kazandı.
93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu jokey Ahmet Çelik'in bindiği 21 numaralı The Last Romance kazandı.
AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 5. KEZ
Jokey Ahmet Çelik böylelikle üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.
"GERÇEKTEN YÜREĞİNİ ORTAYA KOYDU"
Ahmet Çelik, "Bir dişi ile kazandım. Erkeklerden daha yürekli bir atla kazandım. Gerçekten yüreğini ortaya koydu." diye konuştu.
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