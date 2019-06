93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı!

93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu jokey Ahmet Çelik'in bindiği 21 numaralı The Last Romance kazandı.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 5. KEZ

Jokey Ahmet Çelik böylelikle üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

"GERÇEKTEN YÜREĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Ahmet Çelik, "Bir dişi ile kazandım. Erkeklerden daha yürekli bir atla kazandım. Gerçekten yüreğini ortaya koydu." diye konuştu.