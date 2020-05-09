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11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
09.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7'si kanser, 4'ü MS tedavisinde kullanılmak üzere toplam 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SUT'da yaptığımız düzenlemeyle; 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 Multipl Skleroz (MS) ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8.603'e ulaştı." dedi.

YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI 373'E ULAŞTI

SUT'da yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; hali hazırda 370 ilacın bulunduğu "Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi"ne ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle ödeme listesindeki ilaç sayısı 373'e ulaşmış oldu.

KORONAVİRÜSE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında DSÖ'nün önerilerinin de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan Kovid-19 tanı testleri ek tebliğde tanımlandı. Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi.

Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan "viral inaktivasyon işlemi" adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı.

11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Ekonomi Manşet

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