Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatıldı - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Ocak Çarşamba gününe kadar verilmesi geren KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31 Ocak'a uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

31 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:

Son Dakika! KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatıldı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Kdv, Ekonomi, Güncel, Haber

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