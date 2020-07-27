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Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

27.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılı için fındık taban fiyatlarına değinen Erdoğan, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kabuklu fındık için kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını yükseltmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ TAMAMLANACAK"

Kurban Bayramı ile birlikte 6. defa 12,4 milyon emekliye 1000'er lira bayram ikramiyesi ödendiğini dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar ödediğimiz tutar 64,2 milyar liradır. Ayrıca engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyorum. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"18 YILDIR MAAŞ ÖDEME KONUSUNDA PROBLEMİMİZ OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı, bunlar şimdi muhalefette. 18 yıldır böyle bir problemimiz olmadı. Çiftçilerimizin alın terlerinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini sürdürürken, Toprak Mahsülleri Ofisi'mizin alım fiyatlarının memnuniyet verici seviyede gerçekleşmesini sağlıyoruz.

FINDIK İÇİN KİLOGRAM ALIŞ FİYATI 22,5 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Bugün de fındık alım fiyatlarını belirledik, geçtiğimiz yıl ofisimiz 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira civarında seyretmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan, 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımızda 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklayarak hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kabuklu fındık için kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını yükseltmiş oluyoruz. Muhalefet, rakamları iyi tespit ettin mi?

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İncir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti iktidarı üreticisini yalnız bırakmayacaktır. her zaman onların yanında yer almaya devam edecektir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.

Manşet

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