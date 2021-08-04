Son Dakika: Olimpiyatlarda tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen ilk kadın boksör oldu
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Son Dakika: Olimpiyatlarda tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen ilk kadın boksör oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika: Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksör olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda finale yükselen ilk Türk kadın boksör oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı. Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

OLDUKÇA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

"ÜLKEMİZDEKİ DURUMDAN DOLAYI BURUĞUZ"

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale çıkan Buse Naz, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunarak, şu sözlere yer vermişti:

"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."

''ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM''

Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak."

Son Dakika: Olimpiyatlarda tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen ilk kadın boksör oldu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: Olimpiyatlarda tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen ilk kadın boksör oldu - Haberler Spor
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