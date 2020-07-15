Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Son dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. 19 Temmuz pazar günü Vodafone Park Stadı'nda oynanacak dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
15.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:42
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda oynanacak zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İki ezeli rakip 19 Temmuz pazar günü saat 21.00'de kozlarını paylaşacak.
Ligin bitimine 2 hafta kala Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren siyah beyazlılar, 56 puanla 4. sırada yer alıyor. 50 puan toplayan sarı lacivertliler ise haftaya 7. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.