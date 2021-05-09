Son Dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak

Son dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.