Son Dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak
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Son Dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak

Son Dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ali Gülhan
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