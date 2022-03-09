Son Dakika: 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından TFF Başkanı Özdemir'den ilk açıklama: Kararımız kesindir
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Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunu sallayan hakemlere düdük astırılması kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Federasyona sunulan öneriyi kabul ettiklerini ifade eden Özdemir, "Kararımız kesindir" dedi.
Tff Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nin üstünü çizdiği 13 hakem hakkında ilk açıklama geldi. Özdemir, "Karar geldi, başkan olarak yönetime taşıdım. Yorumum olamaz. Kararımız kesindir" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemi belirleyen hakem kararıyla alakalı ilk kez NTV Spor'a konuştu. Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.
"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
Görev almayacak hakemler tam liste:
- Cüneyt Çakır
- Fırat Aydınus
- Abdulkadir Bitigen
- Suat Arslanboğa
- Ali Palabıyık
- Bahattin Şimşek
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Alper Ulusoy
- Burak Şeker
- Mert Güzenge
- Hüseyin Göçek
- Halis Özkahya
- Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)
- Yaşar Kemal Uğurlu
- Halil Umut Meler
- Atilla Karaoğlan
- Arda Kardeşler
- Erkan Özdamar
- Ümit Öztürk
- Mete Kalkavan
- Ali Şansalan
- Sarper Barış Saka
- Zorbay Küçük
- Yasin Kol
- Volkan Bayarslan
- Kadir Sağlam
- Mustafa Kürşad Filiz
- Çağdaş Altay
VAR HAKEMLERİ
- Özgüç Türkalp
- Özgür Yankaya
- Emre Malok
- Erkan Engin
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