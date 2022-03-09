Son Dakika: 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından TFF Başkanı Özdemir'den ilk açıklama: Kararımız kesindir

Tff Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nin üstünü çizdiği 13 hakem hakkında ilk açıklama geldi. Özdemir, "Karar geldi, başkan olarak yönetime taşıdım. Yorumum olamaz. Kararımız kesindir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemi belirleyen hakem kararıyla alakalı ilk kez NTV Spor'a konuştu. Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Görev almayacak hakemler tam liste:

Cüneyt Çakır

Fırat Aydınus

Abdulkadir Bitigen

Suat Arslanboğa

Ali Palabıyık

Bahattin Şimşek

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Burak Şeker

Mert Güzenge

Hüseyin Göçek

Halis Özkahya

Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ