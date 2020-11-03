Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor
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Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor

03.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:12

Bursaspor'da 8 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösteren Ali Akman, Avrupa devlerinin radarında. 18 yaşındaki golcüyü son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih yakından takip ediyor. Genç yıldızı alıp tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Alman ekibinin bir yetkilisini milli arada Bursa'ya göndereceği ifade edildi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-Beyazlı takımın 4 golünün 2'sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7'ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü'nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması beklenirken Avrupa'nın devleri de Ali Akman'ı yakın takibe aldı.

DEVREDE İŞ BİTECEK

Bayern Münih'in genç futbolcu için devrede olduğu bildirildi. Ali Akman'ı alıp kiralayarak gelişimini takip etmek isteyen Alman ekibi, Milli arada bir kulüp temsilcisini Bursaspor'la görüşmek üzere Türkiye'ye yollayacak. Bursaspor'un da sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolcuyu devre arasında yüksek bir rakamla satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

"YUNUS ALTUN: ALİ AKMAN YILDIZ OLACAK

Bursaspor'un en son Süper Lig'e yükseldiği unutulmaz kadronun önemli isimlerinden biri olan Yunus Altun, Ali Akman'ı yorumladı.

1. Lig'de 3 kez gol kralı olan, kariyerinde 200'den fazla golü olan ve şimdilerde antrenörlük yapan Yunus Altun, Ali Akman'ın önemli bir cevher olduğunu vurguladı. Altun, "Ali Akman son yıllarda gördüğüm en önemli yetenek. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. En önemli özelliği ise gol vuruşlarındaki soğukkanlılığı. Son vuruşu yaparken çok tecrübeli bir forvetin sahip olduğu sakinlikte. Elbette gelişmesi ve çok çalışması gerekiyor. Ancak Türk futbolundaki, 'Golcü yetişmiyor' algısını kırabilecek seviyede. Ankaraspor'da Erdem Çetinkaya, Bursaspor'da Ali Akman... Bu oyuncuların üzerine gidilmesi ve kazanılması gerek" dedi.

Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor

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Haber Yorumları (1)
KUKARİ BADİ: Bizden 5-6 milyon euroya alıp 50-60 a birilerine okuturlar. Bursaspor da transfer yasağı olmasa bu çocuğu kimse fark etmezdi ama neyse.
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