Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor'u

Süper Lig'de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13'üncü haftalar itibarıyla attığı ve yediği gol bakımından son 11 sezonun en iyi dönemini geçiriyor.

2021-22 sezonunda ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, yenilmezlik serilerinin yanı sıra attığı ve yediği gol bakımından da en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Bu sezon ligde attığı 27 gole karşılık kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer, ilk 13 haftalar itibarıyla 29 gol atıp 8 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra bu alanda son 11 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ardından dün yenileme antrenmanı gerçekleştiren ve bugünü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla 14'üncü haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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