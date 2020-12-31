Somaspor koltuğu son anda korudu
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Somaspor koltuğu son anda korudu

31.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:56
Somaspor koltuğu son anda korudu

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.

Deplasmanda pes etmeyip uzatmanın son saniyesinde golü bulan Soma, hanesine yazdırdığı 1 puanla 32 puana ulaşıp yeni yıla İçel İdmanyurdu'nun 1 puan önünde zirvede girdi.Siyah-beyazlı ekip grupta sezonun ilk yarısını evindeki Isparta 32 Spor maçıyla tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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