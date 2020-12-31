Somaspor koltuğu son anda korudu
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.
Deplasmanda pes etmeyip uzatmanın son saniyesinde golü bulan Soma, hanesine yazdırdığı 1 puanla 32 puana ulaşıp yeni yıla İçel İdmanyurdu'nun 1 puan önünde zirvede girdi.Siyah-beyazlı ekip grupta sezonun ilk yarısını evindeki Isparta 32 Spor maçıyla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ