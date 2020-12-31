Somaspor koltuğu son anda korudu

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.