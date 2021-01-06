Somaspor-Isparta 32 Spor maçında korkulu anlar
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Somaspor-Isparta 32 Spor maçında korkulu anlar

06.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:16
Somaspor-Isparta 32 Spor maçında korkulu anlar

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor'un devrenin son haftasında Isparta 32 Spor'u ağırladığı maçta korkulu anlar yaşandı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor'un devrenin son haftasında Isparta 32 Spor'u ağırladığı maçta korkulu anlar yaşandı. Maçın 85'inci dakikasında rakip oyuncuyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Gökhan Kestereli kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdehalesi sonrası kendine gelen kaleci, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre kontrol altında kalan file bekçisi ardından kendi talebiyle taburcu edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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