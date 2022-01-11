Somaspor golcü aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini forvet oyuncusundan yana kullandı. İç transferde 8 oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 1461 Trabzon FK'dan santrfor Abdulkadir Beyazit ile el sıkıştı. Karadeniz ekibinin sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımı Berliner AK'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki forvet, ligde ilk yarıda görev aldığı 13 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. Somaspor, gol kralı durumunda olan yıldızı Yasin Abdioğlu'nu aynı takıma uğurlamıştı.

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

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