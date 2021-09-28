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Somaspor ders alacak

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor ders alacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra ilk mağlubiyetini Diyarbekirspor deplasmanında 3-1'lik sonuçla alan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra ilk mağlubiyetini Diyarbekirspor deplasmanında 3-1'lik sonuçla alan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.

İstediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını belirten Basatemür, "Kötü oynadık ve mağlubiyeti hak ettik" yorumunu yaptı."Futbolda mağlubiyet var ancak bu şekilde olması üzücü" diyen tecrübeli teknik adam, "Galibiyetler sonrası maçı unutup yeni haftaya motive olduğumuz gibi bu maçı da unutup Ergene Velimeşespor maçına hazırlanacağız. Bazen bir musibet bin nasihatten iyidir. Tüm oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum. İnşallah hafta sonu iyi bir oyun ve iyi bir sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
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