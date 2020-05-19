Soma'da "evde kalanlar" balkonlarda spor yaptı Manisa'nın Soma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, evlerinin balkonlarında spor yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, evlerinin balkonlarında spor yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, tarafından "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla beden eğitimi öğretmenleri, Atatürk Caddesi'nde vatandaşları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan Somalılar, yetkililere teşekkür etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Dilek Mert, vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamalarını amaçladıklarını belirterek, bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi. Kaynak: AA