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Türkiye, Efeler, Aydın, Ekonomi

Solucan gübresi altın kadar değerli

Aydın'da kurulan Türkiye'nin en büyük solucan üretim çiftliğinde üretilen solucan gübresi, altın kadar değerli.Türkiye'nin en büyük solucan üretim çiftliği, Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde kuruldu.

31.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:11
Solucan gübresi altın kadar değerli

Aydın'da kurulan Türkiye'nin en büyük solucan üretim çiftliğinde üretilen solucan gübresi, altın kadar değerli.

Türkiye'nin en büyük solucan üretim çiftliği, Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde kuruldu. 10 yıldır solucan ve solucan gübresi üreten işletme sahibi Dr. Cezmi Saday solucan üretimi ve solucan gübresi organik tarım için çok önemli olduğunu söyledi. Saday, "Türkiye organik atık cenneti, biz bu solucan üretim çiftliğinde organik atıkları, biyolojik atıkları,belediyelerin biçtiği çimleri,kağıt atıklarını, sanayiden çıkan birtakım kimyevi atıkları Kırmızı Kalifornia solucanının sindirim sisteminden geçirerek çok değerli bir gübre üretiyoruz.Ben bu solucanlara Anadolu solucanı diyorum. Çünkü buralarda yaşıyor. Türkiye de bu solucanlar, çok rahatlıkla burada olduğu gibi üretilebiliyor" dedi.

Solucanların atıklarla beslendiğini kaydeden Saday, "Biz bu tüm atıkları belli bir kompozisyondan geçirdikten sonra solucanlara yediriyoruz. Bu solucanların sindirim sistemi doğal bionano teknoloji gibi. İçinde enzimler, hormonlar ve vitaminler var. Mekanik bir değirmen gibi. Solucanın sindirim sisteminden geçen en son dışkı olarak atılan bu gübre, şu an dünyanın en değerli gübresi. Organik tarımın vazgeçilmezi olan bu gübre son derece değerlidir. İyi tarımın, organik tarımın lokomotifi böyle işletmelerdir. Bu solucanlar içerdikleri protein ve aminoasit kalitesi bakımından çok değerli canlılar" diye konuştu.

Solucan gübresinin tarım sektörünün birçok alanında kullandığına işaret eden Saday, şöyle konuştu: "Organik tavukçulukta, organik balıkçılıkta kullanıldığında çok kaliteli Tavuk eti, tavuk yumurtası ve balık üretirsiniz. Tarımın, hayvancılığın yanında üçüncü alanda ilaç sektörü. İlaç endüstrisinde de oldukça önemli. İlaç ham maddesi olarak da solucan oldukça değerli bir hayvan. Tabi bunlar yüksek teknolojiyle mümkün. Dünyada Çin ve ABD bunu çok iyi şekilde yürütüyor. Tamamen tarımsal olarak ömrünü yitiren topraklarda solucan gübresiyle çok iyi ıslah olur. Solucan gübresiyle ilgili proje üretmek mümkün. Anadolu'da tarımsal bakımdan ömrünü yitiren topraklarda bu uygulama yapılırsa çok ciddi. Bu topraklarda iyileşme ve verimleşme görülür. Bu üretim dünyada 50 yıldan beri var. Çin'de, Küba'da, ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yürütülen bir faaliyet"

Türkiye'nin organik tarım cenneti olduğuna dikkat çeken Dr. Saday, "İklim açısından çok avantajlarımız var ama bu sektörde çok geriyiz. Devletimiz bu işe mutlaka el atması gerekiyor. Türkiye bu işe ciddi şekilde girse milyonlarca ton solucan gübresi üretir ve ciddi anlamda bir döviz girdisi yapar. Bu işi Üniversiteler bilimsel olarak ele alması lazım. Yerel yönetimlerin ekolojik şehircilik anlamında ele alması lazım. Siz şehrinizin güzellikleri olan yeşil alanlara doğal solucan gübresiyle yeşillendirin. Bu bilgi birikiminin de paylaşılması lazım" çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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