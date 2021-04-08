Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım"
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Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım"

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İspanya La Liga ekiplerinden Granada forması giyen Roberto Soldado, Fenerbahçe'de oynadığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol golcü, "Granada'ya transfer olmadan önce Türkiye'de kötü bir dönemden geçtim. Zihinsel olarak yıprandım. Futbolu bırakmayı düşündüm ama Granada bana kapısını açtı ve bugün iyi noktadayım" dedi.

Ispanya La Liga takımlarından Granada'da forma giyen Roberto Soldado, kariyeri ve Fenerbahçe dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soldado, "Granada'ya transfer olmadan önce zihinsel olarak iyi bir dönem geçirmemiştim. Türkiye'de geçirdiğim dönem sonrasında futbolu bırakma düşüncesine sahiptim ve bunu ailemle de paylaştım. Ancak daha sonra Granada benim için bir ışık yaktı ve bugün bu nolctadayım" dedi.

Soldado, yıllar sonra içini döktü: 'F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım'

"KULÜP ZEVK ALMAYA İTİYOR"

Granada'dan küçük bir takım olduğunu ifade eden Soldado, "Granada küçük bir takım, biz bunu biliyoruz ancak çoğu takımda olmayan büyük bir takım hırsına sahibiz, bunu da biliyoruz. Granada'da harika bir takım arkadaşlığı var ve kulüp, sizi futboldan zevk almaya zorluyor. Ben de şu anda futbol oynamaktan dolayı çok mutluyum ve bu da benim performansıma direkt olarak etki ediyor" şeklinde konuştu.

"BURADA ÇOK SEVİLİYORUM"

İspanyol kulübü hakkında da konuşan Soldado, "Granada'da seviliyorum ve bana değer veriliyor, bundan dolayı da çok mutluyum. Birlikte çalıştığım insanlardan motive oluyorum. Granada büyük acılar yaşamış bir kulüp ancak son 3 yıldır muhteşem bir dönem geçiriyoruz ve şu anda da bunun tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soldado, yıllar sonra içini döktü: 'F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım'
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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