Socar'ın Yönetiminden Sonra Petkim'in Net Kârı 9.2 Kat Arttı
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın 2008 yılında hisselerinin yüzde 51'ini aldığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM) net karının 9.2 kat, şirketin hisselerinin değerinin de 8.7 kat arttığını söyledi.
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın 2008 yılında hisselerinin yüzde 51'ini aldığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM) net karının 9.2 kat, şirketin hisselerinin değerinin de 8.7 kat arttığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com