Socar'ın Yönetiminden Sonra Petkim'in Net Kârı 9.2 Kat Arttı

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın 2008 yılında hisselerinin yüzde 51'ini aldığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM) net karının 9.2 kat, şirketin hisselerinin değerinin de 8.7 kat arttığını söyledi.

Socar'ın Yönetiminden Sonra Petkim'in Net Kârı 9.2 Kat Arttı

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın 2008 yılında hisselerinin yüzde 51'ini aldığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM) net karının 9.2 kat, şirketin hisselerinin değerinin de 8.7 kat arttığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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