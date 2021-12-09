Sloven basketbolcu Luka Rupnik, Semt77 Yalovaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor, 28 yaşındaki Sloven oyun kurucu Luka Rupnik'i transfer etti.

Ligde son iki maçını kazanan Semt77 Yalovaspor, Glenn Cosey'in takımdan ayrılmasının ardından bu oyuncudan oluşan boşluğu Sloven basketbolcuyla doldurdu.

Yeşil-kırmızılılar, son olarak Slovenya Ligi takımlarından Cedevita Olimpija forması giyen Rupnik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, Sloven oyun kurucu Luka Rupnik ile anlaşma sağladı. Rupnik, 1,5 sezondur Slovenya'da Cedevita Olimpija forması giyiyordu. Bu sezon Adriyatik Ligi'nde ve ULEB Avrupa Kupası'nda toplam 15 maça çıkan tecrübeli oyun kurucu, 4,1 sayı 1,3 ribaunt, 3,3 asist, 0,7 top çalma, yüzde 55 2 sayı, yüzde 29 3 sayı ve yüzde 82 serbest atış ortalamalarıyla mücadele etti. Aynı zamanda Slovenya Milli Takımı forması da giyen Rupnik, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkesinin formasını terletti."

AA / Onur Erdik - Spor Haberleri

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