Sloukas, Fenerbahçe'de kaldı! 6 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe Beko ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan Kostas Sloukas, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Yunan basketbolcu, Olympiakos'un teklifini reddetti ve Fenerbahçe Beko ile anlaştı.

OLYMPIAKOS'TAN 5,4 MİLYON EURO

Olympiakos, 29 yaşındaki Kostas Sloukas'a 3 yıl için 5,4 milyon euroluk teklif yaptı. İlk yıl 1,6 milyon euro, ikinci yıl 1,7 milyon euro ve üçüncü yıl 2,1 milyon euroluk teklif alan Kostas Sloukas, Olympiakos'un bu teklifini düşük buldu.

FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO

Yunan ekibi Olympiakos'u geri çeviren Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko'da kalma kararı verdi ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Sloukas, Fenerbahçe'nin üç yıl için toplamda 6 milyon euro teklif ettiği yeni kontratı kabul etti.

Yunan basını, Kostas Sloukas'a önerilen sözleşmenin 1+1+1 şeklinde olduğunu duyurdu. Sloukas'ın kararından Zeljko Obradovic ile yola devam edecek olmanın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Bu arada Barcelona Lassa'nın da Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir rakam önerdiği ancak Sloukas'ın, bu teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü.