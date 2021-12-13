Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag hangi ülke? Slavia Prag hangi ülke sınırları içerisindedir?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşmiş durumda. Futbol tutkunları bir yandan eşleşmeleri takip ederken bir yandan da rakipleri mercek altına almaktadır. UEFA Avrupa Ligi'nde grubun, üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi'nde devam edecektir. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nedir?
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşmiştir. Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacaktır. Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi sonucunda son 16'daki rakibi ile 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecektir. Peki Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosunda kim var? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag hangi ülke? Slavia Prag hangi ülke sınırları içerisindedir?
SLAVIA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
SK Slavia Prag, Prag şehrinde yer alan bir Çek futbol kulübüdür.Çek Cumhuriyetine ait olan bu takım, 1892'de kurulan kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynuyordur. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.
SLAVIA PRAG KADROSU
- Ondrej Kolár
- David Hovorka
- Tomáš Holeš
- Vladimír Coufal
- Nicolae Stanciu
- Peter Olayinka
- Josef Hušbauer
- Stanislav Tecl
- Jaroslav Zeleny
- Mick van Buren
- Ondrej Kúdela
- OSLukáš Provod -Plzen'den kiralık-
- Jan Boril
- Milan Škoda
- Tomáš Soucek
- SPetr Ševcík
- Ladislav Takács
- Michal Frydrych
- Jakub Hromada
- Ibrahim Traoré
- Lukáš Masopust
- Abdulla Yusuf Helal
- Jakub Markovic
- Premysl Kovár
- Jakub Hora -Teplice'den kiralık-
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