UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşmiştir. Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacaktır. Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi sonucunda son 16'daki rakibi ile 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecektir. Peki Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosunda kim var? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag hangi ülke? Slavia Prag hangi ülke sınırları içerisindedir?

SLAVIA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Slavia Prag, Prag şehrinde yer alan bir Çek futbol kulübüdür.Çek Cumhuriyetine ait olan bu takım, 1892'de kurulan kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynuyordur. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

SLAVIA PRAG KADROSU

Ondrej Kolár

David Hovorka

Tomáš Holeš

Vladimír Coufal

Nicolae Stanciu

Peter Olayinka

Josef Hušbauer

Stanislav Tecl

Jaroslav Zeleny

Mick van Buren

Ondrej Kúdela

OSLukáš Provod -Plzen'den kiralık-

Jan Boril

Milan Škoda

Tomáš Soucek

SPetr Ševcík

Ladislav Takács

Michal Frydrych

Jakub Hromada

Ibrahim Traoré

Lukáš Masopust

Abdulla Yusuf Helal

Jakub Markovic

Premysl Kovár

Jakub Hora -Teplice'den kiralık-

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