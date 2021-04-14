Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı

Haberler.com - Haberler | Spor
Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Slavia Prag'lı futbolcu Kudela, Rangers'lı Kamara'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, Kudela'ya 10 maç men cezası verdi. Ayrıca yaşanan pozisyonda ırkçı söyleme maruz kalan Kamara, rakibine fiziksel saldırıda bulunması sebebiyle 3 maç ceza aldı.

UEFA, Çek futbolcu Ondrej Kudela'ya ırkçı söylemde bulunduğu için 10 maç ceza verdi. Kudela'nın cezası UEFA organizasyonlarında geçerli olacak.

KUDELA 10, KAMARA 3 MAÇ CEZA ALDI

Rakibine ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Çek oyuncu Kudela'ya UEFA organizasyonlarından 10 maç men cezası verildiği belirtildi. Rakibine maç sonrasında fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Finlandiyalı Kamara'nın ise Avrupa arenasından 3 maç men cezası aldığı aktarıldı.

GERRARD, IRKÇI SALDIRI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın maç sonunda futbolcusu Kamara'nın ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından UEFA, konu hakkında tarafların yargılanacağını duyurmuştu. Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti. Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası vermişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Damla Sönmez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 21:12:32. #1.14#

title