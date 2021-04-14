Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Slavia Prag'lı futbolcu Kudela, Rangers'lı Kamara'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, Kudela'ya 10 maç men cezası verdi. Ayrıca yaşanan pozisyonda ırkçı söyleme maruz kalan Kamara, rakibine fiziksel saldırıda bulunması sebebiyle 3 maç ceza aldı.

UEFA, Çek futbolcu Ondrej Kudela'ya ırkçı söylemde bulunduğu için 10 maç ceza verdi. Kudela'nın cezası UEFA organizasyonlarında geçerli olacak.

KUDELA 10, KAMARA 3 MAÇ CEZA ALDI

Rakibine ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Çek oyuncu Kudela'ya UEFA organizasyonlarından 10 maç men cezası verildiği belirtildi. Rakibine maç sonrasında fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Finlandiyalı Kamara'nın ise Avrupa arenasından 3 maç men cezası aldığı aktarıldı.

GERRARD, IRKÇI SALDIRI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın maç sonunda futbolcusu Kamara'nın ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından UEFA, konu hakkında tarafların yargılanacağını duyurmuştu. Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti. Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası vermişti.