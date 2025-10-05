Haberler

Skriniar pozisyonu penaltı mı, el var mı (Samsunspor-Fenerbahçe)?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanında mücadele ediyor. Karşılaşmada şu ana kadar gol sesi çıkmadı ve skor 0-0 devam ediyor. Ancak özellikle Skriniar'ın ceza sahasındaki pozisyonu tartışma yarattı. Futbolseverler, bu pozisyonda penaltı ya da elle oynama olup olmadığını merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında heyecan Samsun'da yaşanıyor. Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor karşısında sahada üstünlük arıyor. Maç 0-0 sürerken, Skriniar'ın ceza sahasındaki müdahalesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve yorumcular, pozisyonun penaltı veya el ile oynama olup olmadığını tartışıyor.

SKRİNİAR POZİSYONU PENALTI MI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede en çok konuşulan an, Skriniar'ın ceza sahasındaki müdahalesi oldu. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, pozisyonda Fenerbahçeli oyuncunun topa elle temas ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti.

Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından Meler, pozisyonu ekrandan izledikten sonra kararını geri aldı ve penaltıyı iptal etti. Bu gelişme tribünlerde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, pozisyonu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Skriniar'ın elleri doğal pozisyonda. Top rakipten sekerek geliyor, beklenmeyen bir durum söz konusu. Penaltı kararı hatalıydı, VAR müdahalesiyle iptalin gerçekleşmesi doğru bir karar."

MAÇTAN DETAYLAR VE İLK 11'LER

Karşılaşmada iki takım da ilk dakikalardan itibaren dengeli bir oyun sergiledi. Samsunspor, taraftarı önünde baskılı oynamaya çalışırken Fenerbahçe kontra ataklarla gol aradı.

Samsunspor : Okan, Satka, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Asensio, Szymanski, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Osman DEMİR
