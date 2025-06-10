Geçtiğimiz yıl Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Milan Skriniar transferi yeniden uyandı... Galatasaray'ın sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile temasa geçtiği aktarıldı. Peki, Skriniar Galatasaray ile anlaştı mı, Skriniar Galatasaray'a mı geliyor?

SKRİNİAR GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Süper Lig'de geçen sezon devre arasında PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Haberin detaylarında sarı kırmızılı takımın Milan Skriniar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer konusunda nabız yokladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi; "Şu anda Milan Skriniar'ın durumu açık görünüyor. PSG, oyuncuyu 10 milyon Euro'ya satmaya hazır, ancak kişisel şartları şimdilik müzakerelerde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya Skriniar'ın beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği soru işareti olarak kalıyor."

Galatasaray'ın PSG ile görüşmelerin yanı sıra, Slovak stoperin kendisiyle de iletişim kurduğu belirtiliyor.

AYRILIK CEVABI

Fenerbahçe'de yıldız stoperin geleceği merak edilirken sarı-lacivertlilerin Konyaspor ile oynadığı maç sonrası Skriniar şu sözleri dile getirmişti:

Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım. Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili.