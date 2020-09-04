Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

04.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:20

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, The Land of Legends Cup final maçında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sivasspor pazar günü Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

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