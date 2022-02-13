Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Haberler
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Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ile Kutluhan Bilgiç eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hakan Ceylan, Sivasspor, Spor, Haberler

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