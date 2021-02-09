Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

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- Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sivasspor ile Antalyaspor 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP