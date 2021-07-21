Sivasspor Petrocub maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Petrocub maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor Petrocub maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, Moldova'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor Petrocub maçına hazır

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, Moldova'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk sınavı için bugün Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Kırmızı-beyazlı ekip akşam saatlerinde maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Petrocub ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır
Sivasspor Petrocub maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor Petrocub maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:28:11. #1.14#

title