Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi
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Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi

17.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:54
Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi

Süper Lig'de zor günler geçiren 7 maçtır kazanamayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı.

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Giresunspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı beyazlılar, tek farkla kazandı.

Sivasspor'un ve maçın tek golü 90+2. dakikada Kayode'den geldi.

Sivasspor'da koronavirüs hastalığını atlatan Rıza Çalımbay, bu maçla birlikte görevine döndü. Sivas ekibi aynı zamanda uzun zaman sonra yedek kulübesini doldurma şansı yakaladı.

Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Sivas ekibi, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ise turnuvaya veda etti.

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