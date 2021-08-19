Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler! Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
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Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler! Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler!

Avrupa Ligi play-off turunda Sivasspor Kopenhag ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. İşte, Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler! Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SİVASSPOR MUHTEMEL 11'İ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, UĞUR, KORAY, AHMET, CANER, COFİE, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE, JAMES

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag maçı TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor - Kopenhag maçı şifresiz şekilde izlenebilecek.

Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler! Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
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