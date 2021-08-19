Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler! Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Kopenhag Sivasspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Sivasspor Kopenhag muhtemel 11'ler!