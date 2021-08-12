Sivasspor-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek
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Sivasspor-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Sivasspor-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçında hakem Fırat Aydınus görev alacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak DG Sivasspor-Konyaspor maçında hakem Fırat Aydınus görev alacak.

Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazartesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'de oynanacak olan DG Sivasspor - Konyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Konyaspor karşılaşmasında İstanbul bölgesinden Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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