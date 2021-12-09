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Sivasspor Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek

Sivasspor Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak DG Sivasspor- Galatasaray maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasında Denizli bölgesinden Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. - SİVAS

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