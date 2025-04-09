Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak mı, hava kaç derece olacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şu ana kadar 68 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Net Global Sivasspor karşısında kazanmak ve lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak mı?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 13 Nisan Pazar günü yapılacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİGİN İLK YARISINDA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-0 yenmişti. Müsabakada goller; 24. dakikada Samet Akaydın, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelmişti.