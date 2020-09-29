Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor
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Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor

29.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:11
Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor

Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan DG Sivasspor'un sahasında gol atamama serisi devam ediyor.

Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan DG Sivasspor'un sahasında gol atamama serisi devam ediyor.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor'un evindeki gol hasreti sürüyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, son 2 iç saha maçında da rakip fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor'a 1-0 olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, bu maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Son gol Yatabare'den!

Kırmızı-beyazlı takımın Sivas'taki son golü 19 Temmuz 2020'de oynanan Gençlerbirliği maçının 67. dakikasında Mustapha Yatabare'den gelmişti. Sivasspor ondan sonraki 203 dakikada gol kaydedemedi.

(İHA)

Sivasspor, evinde 203 dakikadır gol atamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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