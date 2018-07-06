Sivasspor'da Yabancılar Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivassporlu futbolculardan Carl Medjani, Delvin N´Dinga, Zoro Cyriac ve Arouna Kone Sivas Medicana hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiler.

Sivasspor'da Yabancılar Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivassporlu futbolculardan Carl Medjani, Delvin N'Dinga, Zoro Cyriac ve Arouna Kone Sivas Medicana hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiler.

Sivassporlu futbolcular, detaylı kan tetkiklerinin ardından efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları, ağız ve diş sağlığı bölümlerinde bir dizi teste tabi tutuldu. Futbolcularda her hangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı. - SİVAS

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