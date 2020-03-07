Haberler » Spor » Sivasspor'da Skuletic 6, Ziya Erdal 3 hafta forma giyemeyecek - Spor

Sivasspor'da Skuletic 6, Ziya Erdal 3 hafta forma giyemeyecek

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da Petar Skuletic'in 6, Ziya Erdal'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

07.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:38
Sivasspor'da Skuletic 6, Ziya Erdal 3 hafta forma giyemeyecek

Süper Lig ekibi Demir Grup 'da 'in 6, 'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden, Petar Skuletic ve Ziya Erdal'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

İki oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağında hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır."

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler