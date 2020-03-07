Sivasspor'da Skuletic 6, Ziya Erdal 3 hafta forma giyemeyecek
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da Petar Skuletic'in 6, Ziya Erdal'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da Petar Skuletic'in 6, Ziya Erdal'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden, Petar Skuletic ve Ziya Erdal'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
İki oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağında hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır."
Kaynak: AA