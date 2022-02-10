Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşan ve rakibini 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Demir Grup Sivasspor, ara vermeden pazar günü kendi sahasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.