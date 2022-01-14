Sivasspor'da Hakan Arslan'ın adalesinde yırtık tespit edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Hakan Arslan'ın adalesinde yırtık tespit edildi

Sivasspor'da Hakan Arslan'ın adalesinde yırtık tespit edildi
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Hakan Arslan'ın sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Hakan Arslan'ın sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sol alt adalesinde ağrı şikayeti olan Arslan'ın yapılan sağlık kontrollerinde söz konusu bölgede yırtık tespit edildi.

Takımın orta sahasında görev yapan Arslan'ın tedavisine başlandı.

Ligin 21 haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek Sivasspor'da karşılaşma öncesi Arslan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr kadroda yer almayacak.

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title