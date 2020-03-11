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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Sivasspor'da futbolculara "koronavirüs" nedeniyle yurt dışı yasağı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, mecbur kalınmadıkça futbolcularının yurt dışına çıkışına izin vermeyeceklerini söyledi.

11.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:51
Sivasspor'da futbolculara

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, mecbur kalınmadıkça futbolcularının yurt dışına çıkışına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 25. haftasında iç sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray maçının hakkının beraberlik olduğunu belirten Çalımbay, "Kazansaydık iyi bir avantaj yakalayacaktık. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final olacak. Bütün takımların birbirleriyle maçları var. Bu maçları iyi şekilde bitirebilirsek iyi bir konuma geleceğiz." diye konuştu.

Ligin 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçın kolay geçmeyeceğini dile getiren Çalımbay, "Antalyaspor, ilk yarıdaki Antalyaspor değil. Onun da farkındayız. Takım fark etmez, artık bizim bütün maçlarımız final niteliğinde. Ligi iyi tamamlamak istiyorsak bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili aldıkları bir tedbirin olup olmadığını sorması üzerine Çalımbay, "Az önce takım olarak toplantı yaptık. İzinlerde oyuncularımıza yurt dışına çıkışı yasaklamıştık. Milli maç arasında da izin olacak. Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı yasakladık." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 16 Mart Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Çift kale maçla sona eren antrenmana sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal, Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Petar Skuletic katılmadı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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