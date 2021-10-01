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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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