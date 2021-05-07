Sivasspor-Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetecek
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Sivasspor-Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetecek

Sivasspor-Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan DG Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Başakşehir karşılaşmasında Ankara bölgesinden Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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