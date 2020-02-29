Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

29.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:23

DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Kaynak: İHA